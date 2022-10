Přerovská firma tiskne violoncella na 3D tiskárně, míří do celého světa

K výrobě violoncella vytisknutého na 3D tiskárně přispěla náhoda - tiskárnu firma pořídila v době covidu původně se záměrem vyrábět obličejové štíty. „3D tiskárnu jsme si chtěli už koupit dva nebo tři roky a tohle byl ten impuls. Chtěli jsme tím v době pandemie nějak pomoci a zároveň jsme zjišťovali, co vše se dá na tom tisknout a přišli jsme na hudební nástroje,“ řekl dnes ČTK jednatel a ředitel společnosti Jan Tobolík.

K samotnému violoncellu je přivedl spolumajitel firmy, profesionální hráč na tento nástroj a zakladatel rock-metalové violoncellové skupiny Arrhythmia Ondřej Kratochvíl. I v jeho případě hrál roli covid - během pandemie totiž při cvičení rušil sousedy, a pátral tak po tichém elektrickém violoncellu. „Klasické cello je prostě hlasité, elektrické violoncello, když není zapojené, hraje velmi slabě a na cvičení je to naprosto ideální, stačí si je zapojit do sluchátek,“ řekl dnes ČTK Kratochvíl. Jeho zkušenosti s nástrojem firma využila při konstrukci, za pomoci dalšího odborníka vznikl model v počítači. „Když jsme ho vytiskli, osadili strunami a komponenty. A když na to kolega poprvé zahrál, byli jsme nadšeni,“ vzpomíná Tobolík.