Prostějov se znovu pokusí prodat zámek ve Ptení, eviduje čtyři zájemce

„Zámek byl již několikrát nabízen k prodeji. Nabídka jeho převodu byla učiněna i obci Ptení, která ji ale neakceptovala. Důvodem byly nedostatečné finanční prostředky potřebné na rekonstrukci zámku a další provoz,“ uvedl Pospíšil. Odkoupit zámek chce několik zájemců. „V současné době má odbor správy a údržby majetku města v evidenci čtyři žádosti o odkup,“ řekl náměstek. Letos byly formou směny převedeny do vlastnictví obce Ptení některé pozemky v okolí zámku, které slouží jako veřejné komunikace a veřejná zeleň.

Renesanční zámek ze 17. století získal stát ve 20. letech minulého století v době prvorepublikové pozemkové reformy. Prostějov ho koupil o deset let později i s okolním polesím. Od 50. let byly v zámku byty zaměstnanců státních lesů a kino, později vyhořel. Ptenský zámek se čtyřmi křídly a věžemi v nárožích několik let upadá. Na konci roku 2008 se dostal i na seznam nejohroženějších památek, který sestavili pracovníci Národního památkového ústavu. K zámku patří asi 8500 metrů čtverečních pozemků. Správu zámku nyní zajišťuje společnost Lesy města Prostějova.