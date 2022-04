Univerzita Palackého hledá zajímavé podnikatelské projekty, pomůže s rozjezdem

Soutěž pořádaná Vědeckotechnickým parkem Univerzity Palackého (VTP UP) je určena začínajícím i zkušenějším podnikatelům. Do finále postoupí deset vybraných finalistů, do startu podnikání získá vítěz 50 000 korun a další výhody včetně konzultačních služeb. Loni soutěž vyhrál projekt funkční evidence pro chovatele stád Festada.