V Jeseníkách se stále lyžuje na Ovčárně, o víkendu se možná přidá i sedlo

Na Červenohorském sedle se naposledy lyžovalo o Velikonočním pondělí, zda vleky provozovatelé spustí ještě tento víkend, zatím není jasné. „Máme to zatím otevřené, rozhodneme se v pátek. Zatím je to sjízdné, ale pokud by mělo pršet, nemá význam to otevírat,“ řekl dnes ČTK vedoucí střediska Martin Dubský. Uplynulý prodloužený velikonoční víkend, především neděli a pondělí, považoval co do návštěvnosti za nadstandardní.