V olomoucké Telegraph Gallery vystavuje Mark Ther svou vizi na téma smrti

Prostory galerie pro tento účel zcela přebudoval na kulisy domu, ve kterém umožňuje fascinovanému návštěvníkovi nahlédnout do některých pokojů a odkrýt tak intimnosti lidského bytí. Výstava bude v olomoucké Telegraph Gallery do 17. července.

„Tvorba Marka Thera vzbuzuje otázky, emoce a někdy i pobuřuje. Autor však neprovokuje záměrně, jen, jak sám říká, upozorňuje na to, o čem se ve společnosti tak často mlčí. Ohledně Markova rozsáhlého díla by se jistě dala úspěšně rozvíjet řada interpretačních linek, směřujících k jeho hluboké teoretické reflexi. Stejně tak by se ale dalo říci, že tím nejzajímavějším na Marku Therovi je Mark Ther sám,“ uvedl kurátor Michal Jalůvka.