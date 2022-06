V olomouckém arcibiskupství se otevře výstava věnovaná restaurátorství

Návštěvníkům umožní nahlédnout do restaurátorského procesu a představí nejčastěji používané materiály potřebné ke kvalitnímu restaurátorskému zásahu. Expozice s názvem Vidět umění očima restaurátora - Restaurování v Arcibiskupském paláci bude otevřená po celou letní letní sezonu, až do 3. září, informoval ČTK mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.

„Výstava poskytne možnost nahlédnout do restaurátorského procesu a nechat se unést nejen materiály a uměleckým řemeslem dávných dob, ale i moderní technologií. Návštěvníci se seznámí s několika předměty zakoupenými arcibiskupem Theodorem Kohnem, od jehož zvolení do úřadu letos uplyne 130 let. Vybrané předměty - černý intarzovaný stolek nesený mouřenínem, slonovinou intarzovaná skříň a obraz Panny Marie budou představeny v různém stavu: od restaurovaných až po ty, které na zákrok teprve čekají,“ uvedl mluvčí arcibiskupství.