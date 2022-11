V Prostějově příští rok vzroste poplatek za odpad z 600 Kč na 792 Kč

Schválená vyhláška bude platit od 1. ledna a základní sazba poplatku činí 792 korun. Poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, budou platit 600 korun. Od poplatku za odpad budou nově zcela osvobozeni lidé, kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku. Radnice tak chce snížit náklady seniorů. „Je to i z důvodu složité administrace v případě, že je osoba například umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Pospíšil (PéVéčko).