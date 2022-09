Vědecká knihovna připomene jednu z postav krčmaňské aféry, výstavou i knihou

Prošel řadou zaměstnání, než se mu podařilo opět sehnat práci v právnickém oboru. Pracoval až do své smrti v roce 1972. V roce 1989 se dočkal plné rehabilitace. Podle autora knihy Lubomíra Novotného to, co musel František Doležel prodělat od února 1948 do své smrti v roce 1972, hovoří samo za sebe. „František Doležel nebyl pouze obětí, nýbrž i mužem, jenž to nevzdal. Právě tohle sdělení by mělo být tím nejdůležitějším, protože nespravedlnost, samozřejmě různé váhy a rozsahu, není vlastní jen jedné historické epoše či některým společenským systémům. Je bohužel věčná,“ uvedl autor.