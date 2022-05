Vlastivědné muzeum v Olomouci představí průřez tvorbou fotografa Jana Saudka

Výstava představí ateliérové fotografie, které jsou pro Saudkovo dílo stěžejní a známé široké veřejnosti, ale i méně známou tvorbu z raných let, kdy se fotograf zabýval spíše tematikou dětství a rodiny. Součástí výstavy jsou fotky adjustované a kolorované autorem, který tuto techniku používá od roku 1977.

Výstava děl uměleckého fotografa, malíře a spisovatele Jana Saudka zabere největší výstavní sál muzea svaté Kláry. Otevřena zde bude do 21. srpna. „Výstava se skládá ze dvou částí. První část je kolekce, která pochází ze soukromých sbírek, fotografie pocházejí z 80. až 90. let. Jde o zvětšeniny přímo od Jana Saudka, s jeho popisy, které jsou i ručně kolorované. Druhou část zapůjčila do Olomouce Central Gallery v Praze,“ uvedla kurátorka výstavy Helena Kočíková z Central Gallery Praha.