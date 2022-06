Výstava v Muzeu umění v Olomouci představí uměleckou skupiny BOSCH-BOSCH

„Návštěvníci uvidí zhruba 150 různých exponátů. Převažují černobílé fotografie se záznamy akcí, ukázky vizuální poezie, projektového umění, ale také limitované edice autorských časopisů a knih, prostorové objekty či netradiční hudební partitury včetně radikálních konceptuálních děl,“ uvedl Daněk. Vystavené exponáty jsou ze sbírky Marinka Sudace. Výstava se koná ve spolupráci s Institute for the Research of the Avat-Garde Zagreb.