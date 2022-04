Začal festival Academia film Olomouc. Nabídne na 230 bodů programu

Svým návštěvníkům nabídne do soboty na 230 bodů programu, v nich 57 soutěžních dokumentů i snímky mimo soutěžní sekci, řadu přednášek, workshopů či výstav. AFO se koná po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru opět naživo, předchozí dva ročníky měly formu on-line projekcí. Dosud se na festival akreditovalo na 2000 diváků, pořadatelé jich očekávají až dvojnásobek.

Festival pořádá Univerzita Palackého, do organizace se zapojují studenti. „Olomouc se na týden stává středobodem popularizace vědy. Dramaturgie festivalu se posunula i k řešení vize, kterým čelí celá planeta, ať už jsou to otázky kolem životního prostředí či lidských práv. Festival není komerční událostí, je pořádán skrze velké množství studentů, kteří do něj přinášejí mladistvý elán. Pro Univerzitu Palackého je AFO výkladní skříň, která přináší nesmírné renomé,“ uvedl prorektor Vít Procházka.