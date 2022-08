Zachráněná čápata z Šumperska byla dnes vypuštěna zpět do volné přírody

„Čápy jsme před hodinou vypustili v Litovelském Pomoraví. Byla to poměrně spontánní akce, měli jsme totiž strach, aby si nezačali ubližovat. Voliéra jim už začala být malá. Dva čápi po vypuštění okamžitě odletěli, počítáme, že se časem přemístí,“ uvedla pracovnice stanice Jitka Maixnerová. Litovelské Pomoraví pro jejich start vybrali odborníci záměrně. „Je tu dostatek potravy, začátky by tak měli mít jednodušší,“ doplnila pracovnice stanice.

Z hnízda v Rapotíně evakuovali hasiči tři třítýdenní čápy 7. června. Stalo se tak poté, co jednoho z rodičů srazilo auto a čáp střet nepřežil. Podle odborníků by přeživší dospělý pták péči o mláďata sám nezvládl - pokud jsou totiž mláďata příliš malá a bez peří, musí jeden z rodičů sedět na hnízdě a zahřívat ho. Péče o ně byla poměrně náročná - tři týdny stará čápata se totiž musela pravidelně a často krmit, musela mít pestřejší stravu a navíc jim ji pracovníci stanice podávali nakrájenou na kousíčky. O prázdninách je pracovníci stanice přemístili do velké voliéry, kde se čápi již připravovali na návrat do přírody.