Areál v Dolní Moravě plánuje modernizaci a prodloužení lanové dráhy U Slona

„Lanovka dole U Slona není celoroční, technicky je dimenzovaná primárně pro zimní provoz a navíc je relativně pomalá. Pokud bychom dokázali zprovoznit kabinou lanovou dráhu, mohli bychom ji provozovat celoročně už od spodní části areálu, což by znamenalo, že by denní návštěvníci nemuseli projíždět celou obcí, ale mohli by zaparkovat ve spodní části a nastoupit na lanovku, která by je vyvezla až nahoru na hřeben,“ uvedl marketingový manažer skicentra Sněžník v Dolní Moravě Tomáš Drápal.

Kabina lanovky bude moci přepravit deset lidí. Celková kapacita dopravy se ale proti současnosti nezmění. Kdy by mohla moderní lanová dráha stát, zatím není jasné, v letošním roce to ale nebude.

Areál také připravuje další sjezdovou trať F. V budoucnu by měla propojit areál Sněžník s areálem U Slona, zčásti povede po současné sáňkařské trati. Umožní méně zdatným lyžařům a dětem přejezd od chaty Slaměnka do areálu U Slona, aniž by museli sjíždět část černé sjezdovky v areálu A. „Pokud by se to podařilo, úplně bychom eliminovali poslední krizové uzly na trase,“ uvedl Drápal.