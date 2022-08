Chrudim chce dál rozšířit systém sběru separovaných opadů

„Během jara nebo před létem by se zavádělo adresné třídění plastu a papírů od rodinných domů a v návaznosti na to i rozšíření kontejnerů po sídlištích a celém městě. Není zatím rozhodnuto, jestli by se jen přidal svoz papíru a plastu nebo by se snížila frekvence svozu komunálního odpadu třeba na jednou za 14 dní, třeba já to preferuji,“ uvedl místostarosta Aleš Nunvář (Piráti).