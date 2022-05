Chrudim plánuje, že bude více svých organizací zásobovat vlastní elektřinou

Některé již fungují, velký projekt s instalovaným výkonem více než 200 kilowattů (kW) se chystá na střeše zimního stadionu. Vyrobená elektřina by se mohla spotřebovat i jinde než přímo v místě vzniku, uvedl starosta František PIlný (ANO).

„V několika dalších letech by nám společnost ČEZ měla umožnit provozovat takzvanou komunitní elektrárnu. To by pro nás znamenalo, že pokud budeme mít třeba velkou fotovoltaiku na zimním stadionu, že využijeme za určitý poplatek přenosové soustavy ČEZ a elektřinu můžeme spotřebovat třeba v mateřských školách,“ řekl Pilný.