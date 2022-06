Do konce roku 2024 z Pardubic zmizí herny s herními automaty

Do konce roku 2024 z Pardubic zmizí herny s herními automaty

Do konce roku 2024 z Pardubic zmizí herny s herními automaty. Přístroje budou moci zůstat pouze v zařízeních typu kasino. Přikazuje to nová vyhláška o regulaci provozování hazardních her, kterou schválili zastupitelé.