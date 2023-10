Koncem října zahájí běžný provoz nejvýkonnější větrná elektrárna v ČR v Žipotíně

Ještě výkonnější větrná elektrárna by mohla časem stát u obce Stašov poblíž Poličky na Svitavsku. Společnost PV Consulting tam chce vybudovat větrník s instalovaným výkonem až 7,2 megawattu (MW). Obyvatelé, kteří se zúčastnili ankety, se záměrem z větší části souhlasili. Za každý instalovaný MW výkonu nabízí firma obci platbu 300.000 korun ročně, což představuje u větší varianty roční přínos 2,16 milionu korun. Stašov má roční rozpočet kolem šesti milionů korun. Firma také slibuje obyvatelům dodávky vyrobené elektřiny za 2,5 koruny bez DPH po dobu 20 let. Pokud by elektrárna vznikla, další už v okolí nebude možné vybudovat, nepostačovala by pro ně kapacita vedení vysokého napětí.