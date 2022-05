Kvůli terminálu MHD v Pardubicích město nejspíš nechá pokácet alej

Spolek Chráníme stromy navrhuje, aby se v ulici K Vápence nebudovala konečná stanice autobusů. Pokud by autobusy do terminálu jen zajížděly, tak tam stromy mohou zůstat. „Budovat zde konečnou zastávku na úkor stromové aleje, když těsně vedle sídlí obrovský dopravní podnik s veškerým zázemím, je k nepochopení,“ uvedla Olga Kudrnová ze spolku. Petici za záchranu stromů podepsalo 500 lidí, dodala.

Úvaha spolku není podle ředitele dopravního podniku Tomáše Pelikána ve výsledku ekologická. Autobusy by musely zajíždět při čekání na další turnus do areálu podniku, což sice není daleko, ale za rok by vozy vytvořily zbytečně další emise. „Přijde mi až paradoxní, jak někdo za každou cenu brání svůj zájem. Za dva roky, co se projektovalo, zpracovali jsme hodně variant, ani jedna nebyla pro aktivisty dost dobrá,“ řekl Pelikán.