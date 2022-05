Pardubice projednají možnost koupit pozemek, kde chce developer stavět

ČTK to řekl primátor Martin Charvát (ANO). Sám je k návrhu pozemek koupit skeptický.

Developer už jednal se zástupci města, za pozemek chce ovšem nejen jeho investiční hodnotu, ale i budoucí výnos, pokud by byty postavil. Je ochotný také jednat o směně pozemků.

„Jsem k tomu spíš velmi skeptický. Neumím si představit, že bychom koupili obchodní podíl na výstavbě, která by se neuskutečnila. Totéž u směny pozemků. Pro nás je to diskomfortní situace, v budoucnu by nás někdo zažaloval, že porušujeme péči řádného hospodáře,“ řekl Charvát.