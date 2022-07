Multižánrový festival Colour Meeting v Poličce začne 22. července

Indický hudebník začal hrát jako dítě na tabla, přitahovala ho ale americká hudba, která zněla z místního obchodu s jazzovou hudbou. Z Indie se přestěhoval do Londýna, vzdělával se jako hráč na tabla a bicí nástroje. Etabloval se jako jeden z nejoriginálnějších hráčů britské jazzové scény.

„Ze zahraničí přijede také kanadský hudebník, producent, zpěvák a skladatel Alex Henry Foster, známý především jako frontman skupiny Your Favorite Enemies. V současnosti vystupuje se svou novou kapelou The Long Shadows. Řečtí Thrax Punks kombinují lidové nástroje jako dudy, kaval, buben a lyra s elektrickou a basovou kytarou, smyčkami, psychedelickými předěly, hutným zvukem i punkovou estetikou. Polský soubor Kosy staví na ženských hlasech spojených v písních Dolního Slezska, hudebnice oživují písně svých předků a vracejí je do moderních měst. Zahraje rovněž skupina Terrible 2S ze Slovenska a slovenský alt-folkový písničkář Zabiť Františka,“ uvedla za pořadatele Anna Mašátová.