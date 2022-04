Muzeum v Ústí nad Orlicí připomene rodáka a tvůrce obloženého chlebíčku Jana Paukerta

„Budou se dělat chlebíčky standardní, ale pro nás dnes už tak trochu neobvyklé, protože to budou chlebíčky podle receptu Jana Paukerta. Hlavní šéfkuchař Pavel Švestka provozuje Jan Paukert bistro v Praze, které je oficiálním pokračovatelem vyhlášeného pražského Lahůdkářství Jan Paukert,“ uvedl Urbánek.

Obložený chlebíček zhruba v dnešní podobě vytvořil pražský lahůdkář Jan Paukert počátkem 20. století, jehož podnik sídlil v Praze na Národní třídě. Údajně to bylo na popud rodinného přítele malíře Jana rytíře Skramlíka, kterému nevyhovovaly v té době k malému pohoštění podávané jednohubky. Původní velikost chlebíčku byla o něco menší než dnes, během dvou následujících let se pak osvědčil rozměr větší; v této podobě získaly oblibu a dělají se dodnes. Po konci druhé světové války a nástupu komunistické moci Paukertova sláva upadala. V roce 1952 byl jeho podnik znárodněn a správu lahůdkářství v centru hlavního města převzala státní firma Pramen. O 20 let později Paukert zemřel, nuceně vystěhován z Prahy.