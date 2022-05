Na Dolní Moravě se dnes pro turisty otevře nejdelší visutý most pro pěší na světě

Na visutý most v Dolní Moravě turisté nastoupí v nadmořské výšce 1110 metrů a vystoupí o šest metrů výše. Do výchozího bodu se dopraví lanovkou či pěšky. Po chodníku o šířce 1,2 metru lze přejít jen jedním směrem. Návštěvníci si na druhé straně mohou projít naučnou stezku Most času s prvky rozšířené reality. Hra s devíti naučnými panely se dotýká témat ochrany přírody a pohybu v ní, ale i historie a příběhu konkrétní rodiny z Dolní Moravy od roku 1935 do současnosti. Pěšky se pak vrátí do výchozího bodu u chaty Slaměnka.