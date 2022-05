Na železničním nádraží v Chocni by mohlo vzniknout muzeum modelové železnice

Nádraží v Chocni by bylo k takovému záměru vhodné. „Opuštěný prostor po centru Českých drah se svojí velikostí a dispozicí přímo nabízí k expozici modelové železnice. Společně s iniciátorem myšlenky a Správou železnic se bavíme o možnostech, aby od příštího roku bylo muzeum otevřené veřejnosti,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (3PK/ČSSD). Podle něj by bylo nejlepší, aby muzeum provozoval spolek s finanční podporou kraje, města, ale i soukromých subjektů. Podle starosty Chocně Jana Ropka (Živá Choceň) by měly exponáty pocházet ze soukromé sbírky.

„Zatím to usnulo. Státní organizace nám odmítly majetek prodat nebo s ním nakládat do doby, než bude hotová stavba zdvojkolejnění z Chocně do Týniště. Tím je to zatím zablokované a naše možnosti končí,“ řekl Ropek.