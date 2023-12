Některé památky v Pardubickém kraji nabízejí program i po Štědrém dnu

Většina institucí se na toto téma v období do konce roku zaměřila. Otevřené budou i kostely, kromě bohoslužeb se někde připravuje i kulturní program.

Na zámku ve Slatiňanech budou od 27. do 30. prosince pokračovat adventní prohlídky na zimních trasách. Zámecké interiéry v přízemí představí nejen osudy knížecí rodiny Auerspergů, ale návštěvníci se také dozvědí, jak na zámku vypadaly sváteční dny na konci roku. Prohlídka je zavede do hostinských a společenských prostor a nahlédnout budou moci také do zámecké kuchyně.