Obce v okolí lomu Zárubka na Chrudimsku nesouhlasí s pokračováním těžby

„Zastupitelstvo obce Vrbatův Kostelec schválilo usnesení, kterým nesouhlasí se záměrem Dotěžení zásob v kamenolomu Zárubka v rozsahu daném dodanou dokumentací,“ uvedla obec ve svém vyjádření. K zamítavému stanovisku zastupitelstvo vedl především velmi negativní vliv těžby na obyvatele místní části Cejřov, která leží v bezprostřední blízkosti lomu. Podle jejich zkušeností je neustálý problém s prašností, hlukem a otřesy jak ze samotné činnosti lomu, tak ze silniční nákladní dopravy. Ta ohrožuje bezpečnost především chodců a cyklistů, v posledních dvou letech se problém s nadměrným množstvím nákladních automobilů přesunul i do Vrbatova Kostelce.

Prosetín požaduje výhradně železniční dopravu kameniva. Provozovatel lomu by také měl převzít zodpovědnost za dodatečné finanční náklady při investičních záměrech obce v případě komplikací v souvislosti s těžbou, obec například před časem připravila nové parcely k výstavbě. Navrhuje rovněž vyčkat, až Ústav zdravotnických informací a statistiky zpracuje datovou analýzu nádorových onemocnění v obcích v okolí lomu. Podle některých obyvatel totiž existuje podezření na zvýšený výskyt onemocnění a nemocí štítné žlázy u dětí.

Oproti záměru z roku 2017 se o něco zmenšil rozsah dotčené plochy v dobývacím prostoru z 14,06 hektaru na 13,06 hektaru. Důvodem je trvalé zachování železniční vlečky a také valu nad horní etáží směrem k obci Leštinka. Plocha prostoru nově zahloubených etáží se nezměnila a činí 8,20 hektaru, Skanska chce v lomu těžit 300.000 tun kameniva za rok. Podle dokumentace se omezí doba transportu kamene v pracovní dny, doprava by se měla rozdělit přes Prosetín a přes Kvasín a mělo by se zlepšit zařízení na snižování prašnosti z provozu lomu a z procesu technologické výroby. Platnost dosavadního rozhodnutí o povolení hornické činnosti je časově omezena do 31. prosince 2022.