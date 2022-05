Pardubice chtějí zavést poplatek z rekreačního pobytu, patrně 25 korun za den

Peníze chce magistrát investovat do podpory cestovního ruchu. „Stanovili jsme si, že chceme zvýšit peníze na marketing a propagaci cestovního ruchu, což má souvislost s tím, že tady vznikají nové atraktivity,“ řekl náměstek primátora Jan Mazuch (ODS).

Letos se v Pardubicích otevřel opravený Památník Zámeček věnovaný období heydrichiády, příští rok město dokončí polytechnické dílny a městskou galerii v automatických mlýnech, kraj opravuje zámek a zpřístupňuje nové expozice, dodal Mazuch. „Všechny prostředky, které by se vybraly, by šly na marketing, aby se neplatil jen z rozpočtu města,“ řekl.

Zákonem stavnovená výše poplatku je od 21 do 50 korun. Základ poplatku se počítá po jednotlivých započatých dnech pobytu a vylučuje se první den pobytu.

V Pardubicích bude navržena částka 25 korun, ale není podle Mazucha definitivně rozhodnuto. „Musí to schválit rada a následně zastupitelstvo města. Počítáme s tím, že by to bylo v agendě na podzim,“ řekl náměstek primátora.