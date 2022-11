Pardubický kraj chce pokračovat v úpravách zámku v Pardubicích

Žádost musela být podána co nejdříve po zahájení jejich přijímání, podařilo se to za 32 minut. „Čas byl skutečně opět rozhodujícím faktorem, protože do výzvy přišla řada projektů z celé republiky. Díky kvalitní přípravě, která trvala půl roku, a profesionalitě našeho týmu se pak celý administrativní proces úplné registrace žádostí podařilo dokončit za půl hodiny. Jsme tak na seznamu přijatých žádostí nahoře a nyní budeme čekat na zhodnocení,“ uvedl krajský radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr (ODS). Výsledek by měl být známý na začátku příštího roku.