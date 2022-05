Přes Opatovický kanál u Bohdanče jednou povede da Vinciho kamenný most

Da Vinci v roce 1502 navrhl kamenný most složený do sebe bez pomoci spojovacích prvků. Američtí vědci z Cambridge otestovali na menší replice, že je most funkční. Most by měl vzniknout podle středověkých kamenických postupů. Jednotlivé díly do sebe zaklesnou. Podle současných norem by klenutá stavba ale měla mít zábradlí. Podnikatel už kvůli tomu vědce oslovil a přislíbili mu pomoc.