Příští rok by měl opět vyjet parní vlak z Ústí nad Orlicí do Polska

Letos se tyto jízdy setkaly s velkým ohlasem cestujících, a proto by chtěl Pardubický kraj za výrazného přispění evropských fondů v této akci pokračovat. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, měla by se jízda konat v sobotu 29. dubna, uvedl v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

„V rámci pravidelných letních jízd parních vlaků jsme v letošním roce uspořádali dvě velmi úspěšné jízdy do Polska, kde si mohli zájemci prohlédnout železniční muzeum ve Slezské Javořině. Vzhledem k tomu, že se u evropských fondů otevřela možnost čerpat finanční prostředky na další jízdu v příštím roce, tak jsme i na základě konzultace s našimi polskými partnery připravili projekt, jehož součástí je jedna parní jízda z Ústí nad Orlicí do Dzierżoniówa nebo do Slezské Javořiny,“ uvedl hejtman Martin Netolický (3PK/ČSSD). Následně by měly být v sobotu 20. května vypraveny autobusy z Polska do Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.