Skuteč dokončila rekonstrukci bývalého špitálu, bude tam denní stacionář

Objekt špitálu byl opuštěný asi 20 let, pak v něm město skladovalo muzejní sbírky a vystavovalo výtvarné objekty. Prostory ale pro kulturní instituce vhodné nebyly. „Po opravách je zachovaný historický ráz budovy včetně obkladů, dlažby. Jsme spokojení. Dům je bezbariérový,“ řekl místostarosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti). Opravy radnice připravovala několik let, hledala i vhodnou dotaci. Za rekonstrukci nakonec zaplatila 9,5 milionu korun, z toho téměř pět milionů bylo z dotací.

Budovu město pronajme subjektům, které tam budou poskytovat péči. Působit tam bude Speciální pedagogické centrum Skuteč, které má přibližně 500 klientů. Někteří z nich mají sluchová postižení. Pro klienty s těmito handicapy je centrum jediné v Pardubickém kraji. Zařízení vzniklo v roce 2011, do té doby museli klienti dojíždět do jiných krajů.

„Běžně klient přichází na odborné vyšetření jednou za rok. Jednou za rok naopak naši speciální pedagogové navštěvují klienta v jeho prostředí, zpravidla je to škola, aby bylo možné správně nastavit a vyhodnotit potřebná podpůrná opatření. Klienti s logopedickými vadami ale navštěvují centrum dle potřeby třeba každý měsíc,“ řekl ředitel Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Skuteč Per Vtípil. Školu zřizuje kraj a pedagogické centrum je jeho součástí.

Nově pak vznikl ve Skutči denní stacionář. Zřizovatelem je spolek S handicapem bez bariér, které o zařízení usiluje deset let. „V tuto chvíli máme službu povolenou pro pět osob a od příštího roku plánujeme navýšení kapacity stacionáře. Na provoz v letošním roce přispěla především Skuteč a sponzoři. Pro příští rok budeme žádat o dotaci z ministerstva práce a sociálních věcí a samozřejmě budeme rádi za každého dalšího sponzora,“ řekl ČTK předseda spolku Tomáš Vařejčko.

Centrum je pro klienty od 18 let. „Služba v tomto regionu dlouhodobě chyběla a určitě pomůže handicapovaným lidem i jejich opatrovníkům. Myšlenka vzniku stacionáře vznikla již před deseti lety od rodičů handicapovaných dětí, které chodily do speciální školy ve Skutči. Rodiče přemýšleli, co s dětmi bude, až vyrostou,“ řekl Vařejčko.