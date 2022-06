Snahy o obnovení spalovny v Rybitví pokračují, Pardubice budou opět proti

„Zdraví je to nejcennější, co máme. Obavám občanů tedy rozumíme a nebereme je na lehkou váhu. Autorizované studie dokládají, že provozem spalovny nebude ohroženo životní prostředí a že provoz spalovny nebude znamenat ohrožení zdraví obyvatel. Věříme proto, že po doplnění dokumentace o další data a vysvětlující komentáře se nám všechny pochybnosti na straně veřejnosti podaří rozptýlit. Technologie, které se při spalování odpadů dnes používají, jsou velmi šetrné k životnímu prostředí i zdraví obyvatel,“ řekla tisková mluvčí společnosti AVE CZ Pavla Ivácková.

Nedávno také AVE CZ podle něj navrhla majetkový vstup do městské firmy SMP-Odpady. Chtěla většinový podíl. Spalovnu nebezpečných odpadů by vložila do majetku městské společnosti. „Taková záležitost se musí zvážit, projednat. Nechceme ztratit kontrolu nad odpady. Oni nám tvrdí, že spalovna nebezpečných opadů by být nemusela, protože bychom byli jedni z těch, kteří by rozhodovali o dalším postupu,“ řekl Nadrchal. Dělat rozhodnutí před volbami podle něj není rozumné. Politici se ještě se zástupci firmy sejdou, dodal náměstek.