Svitavy požádaly o dotaci na výstavbu nového muzea betlémů

Projektová dokumentace je již hotová, radnice projekt rozdělila na více etap, řekl ČTK starosta David Šimek (Sdružení pro město Svitavy).

„Na první část jsme stihli podat žádost do Integrovaného regionálního operačního programu v první půlhodině po zahájení příjmu. Jsme v alokaci možných podpořitelných projektů, v současnosti se žádosti hodnotí, zda jsou v pořádku. Pokud tuto formální stránku splníme, měli bychom dotaci získat,“ uvedl Šimek. Rozhodnutí by mělo padnout na jaře příštího roku, stavět by se mohlo v letech 2024 a 2025.

Budova pro betlémy by měla být postavena na místě po vybydleném bytovém objektu v sousedství Ottendorferova domu u náměstí Míru. Vstup by byl možný ze dvou stran, z náměstí i boční ulice, v prostoru mezi oběma domy by byl umístěn hlavní nástupní prostor. V takto nově vytvořeném foyer by měly být schodiště, rampy a výtah navržené v několika výškových úrovních. Zázemí pro návštěvníky, sklady a archiv by byly umístěna v podzemním patře, aby zůstalo volné přízemí.

V první etapě by se měla vybudovat přístavba k Ottendorferovu domu a bezbariérové přístupové cesty. Zároveň by v interiéru vznikla expozice Svitavského mechanického betlému. Tato část projektu bude stát asi 90 milionů korun, Svitavy by na ni mohly dostat 68 milionů korun. Další etapa obsahuje vybavení prvního a druhého patra muzejní expozice, město na ni hledá peníze.

V plánu je i vyhlídková osmiboká věž, která by sloužila také jako poutač na muzeum betlémů. Umístěn v ní má být další mechanický betlém, jehož postavy by se objevovaly v oknech věže. Do orloje by bylo možné vejít a sledovat mechaniku zevnitř. Podle Šimka by věž měla být postavena v další samostatné etapě. Kompletní odhadované náklady na celé muzeum se blíží 140 milionům korun.