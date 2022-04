V Chrudimi se po dvou letech opět uskuteční tradiční Salvátorská pouť

Obvykle pouť zabírala prostor Resselova náměstí a části navazujících ulic. „Chtěli bychom vyhovět co nejvíce majitelům atrakcí a také návštěvníkům pouti. Pro rozšíření jsme vytipovali další dvě místa, prostor před divadlem a Žižkovo náměstí,“ řekl starosta František Pilný (ANO). Letos muselo město zatím osm zábavních zařízení odmítnout.

„Chceme nabídnout po dvou letech půstu občanům opravdu maximální množství atrakcí, aby si to užili,“ uvedl místostarosta Petr Lichtenberg (Chrudimáci). Pouť se bude konat od 5. do 7. srpna, smlouvy s majiteli zařízení pamatují i na možnost zhoršené covidové situace.

V roce 2020 radnice konání pouti zcela zrušila, protože se obávala, že by nebylo možné dodržet pravidla pro ochranu před šířením koronaviru. Neuspěly ani tři soukromé subjekty, které nabízely, že pouť uspořádají samy. Vloni se místo pouti konal alespoň takzvaný pouťový jarmark, který byl jakousi zmenšenou variantou oblíbené akce.

Salvátorskou pouť běžně navštíví až 10.000 lidí za celý víkend. Názvem a původem navazuje na salvátorskou tradici ve městě. V kostele Nanebevzetí Panny Marie se více než 300 let uchovává údajně zázračný obraz Spasitele, který podle legendy pochází ze sbírek císaře Rudolfa II. Když táhli přes Chrudim Švédové za Třicetileté války, obraz probodli a pořezali. Pověst praví, že z ran na Spasitelově tváři vytryskla krev. Majitelé obrazu jej proto chovali ve velké úctě a posléze jej darovali do kostela Nanebevzetí Panny Marie, údajně 9. srpna 1674. Tak vznikla v salvátorská tradice, živá až do současnosti.