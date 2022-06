V Pardubicích se za dva měsíce provozu re-use centrum osvědčilo

„Obrat je tady deset patnáct lidí každý den. Myslím, že na dvůr, který je tak ‚zašitý‘, je to hodně dobré. Obměňuje se hodně keramika, sklo a sem tam nábytek,“ řekl Petr Poláček ze sběrného dvora. Lidé platí obvykle za věci doporučenou částku, pohybuje se od deseti do 200 korun, dodal.

„Věříme, že obyvatelé Ústí nad Orlicí v centru uloží to, co nepotřebují, a poslouží jim to, co tam někdo nechal. Každý z nás může přemýšlet o tom, jestli věc, kterou už nepotřebuje, musí vyhodit, nebo ji může využít někdo jiný. Vše se časem stane odpadem. Je na nás, kolik toho odpadu bude,“ řekla Markéta Vojvodíková z orlickoústecké městské firmy Tepvos.