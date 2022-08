V Pardubickém kraji je v půlce léta stále dost míst vhodných ke koupání

„Jeden rok tam došlo velkému úhynu ryb. Město Svitavy tam provedlo razantní zákroky, voda byla vhodná ke koupání, letos se to zase zvrtlo. Možná tam došlo k znečištění, to je v šetření,“ řekl Říha.

„Když vidíme, že se situace láme, jedeme každý týden odebrat vzorky. Lidé si mohou udělat vlastní pokus s PET lahví, naberou do ní vodu. Pokud se jim po chvíli udělá u hrdla nahoře zelený kroužek, to jsou sinice. Zákal mohou způsobovat i řasy, které ale neobsahují toxiny,“ řekl Říha.

Lidé, kteří se v létě koupou v písnících, lomech a rybnících, by hlavně měli být opatrní, aby se nezranili. „Nejhorší riziko je utonutí, úraz. Vždycky by si lidé měli dopředu zjistit, co je to za vodu. Rizikový je například skok do vody, kde nevíte, jaká je tam hloubka,“ řekl Říha.