Z Hlinska vede stezka věnovaná malíři Františku Kavánovi

Sedmikilometrová trasa se věnuje Kavánovu životu i dílu. Autoři stezky čerpají z podkladů městského muzea, které vlastní některá malířova díla a osobní předměty. Velkou výstavu jeho obrazů uvedlo muzeum v roce 2016. Kaván se do regionu opakovaně vracel.

Trasa vede po zelené turistické značce, přes Kouty, Vítanov, Stan, Královu pilu a Veselý kopec. Má šest zastavení. Představuje krajinu, kterou Kaván rád maloval. Autoři se snažili najít přesné umístění zobrazených scenérií. „Vyobrazená díla jsou přes 100 let stará a krajina se za tu dobu samozřejmě hodně změnila,“ uvedla spoluautorka stezky Lada Leszkowová.

Zastavení se věnují i Kavánovým osobním zápiskům, část jich zveřejní. Malíř se do podnebím drsného kraje rád vracel, ale i z něj utíkal. S manželkou se v roce 1904 přestěhoval do Vítanova, kde koupili domek. Po dvou letech ho prodali. Znovu se tam ale vrátili, odkoupili stejnou chalupu a žili ve Vítanově mezi lety 1909 až 1922. V roce 1925 přesídlili do Svobodných Hamrů. Kavánova žena ale za rok zemřela a malíř se později znovu oženil.