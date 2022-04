Americký Ball staví v Plzni továrnu na hliníkové plechovky za více než 4 miliardy korun

„Ve dvou vlastních halách v novém průmyslovém parku chce zahájit výrobu na přelomu února a března příštího roku, do letošního prosince chce mít všech plánovaných zhruba 200 zaměstnanců,“ řekl generální ředitel Ball Beverage Packaging Czech Republic Radek Mádr. Závod, jehož součástí bude i vývojové centrum, bude vyrábět ročně nižší jednotky miliard nápojových plechovek.

„Už nyní máme zhruba dvacet zaměstnanců. Náš provoz je relativně velice sofistikovaný a potřebujeme delší dobu na zaučení, která může trvat tři až šest měsíců,“ uvedl Mádr. Firma nabírá i propouštěné pracovníky z nedalekého Panasonicu, který končí s výrobou televizorů. Ředitel věří, že všech 200 kmenových zaměstnanců, od operátorů přes kontrolory po inženýry, do konce roku sežene, protože jejich mzda bude podle něj výrazně nad průměrem v regionu.

Ball 26 let vyrábí se 160 lidmi nápojové plechovky v Ejpovicích u Plzně, ale kvůli velmi rychle rostoucí poptávce po recyklovatelných obalech ve světě musel investovat do rozšíření. Podle dnešních slov zástupců firmy vznikne v Plzni nejmodernější výrobna hliníkových obalů v ČR. „Jsme největší výrobce na světě a byli jsme první v České republice,“ uvedl Mádr. Konkrétní odběratele kvůli konkurenci neuvedl, pouze řekl, že to budou největší producenti nápojů v ČR a díky blízkosti hranic půjde významná část na export.

Nový závod, jehož automatizované technologie budou tvořit dvě třetiny hodnoty investice, zabere plochu přes 100 000 m2 a investor ho může dále rozšířit. Je první ve vznikající 28hektarové průmyslové zóně Panattoni Pilsen Digital Park mezi areálem bývalé Škody Plzeň a zónou Borská pole. „Půl kilometru odtud, v bývalém areálu Škodovky, už máme založené servisní centrum, které operuje pro celou Evropu. Pracuje tam 20 lidí a další nabíráme. Objem jeho aktivit pro celou Evropu se do několika měsíců až let minimálně zdvojnásobí,“ řekl ředitel.

Hliníkové plechovky jsou podle zástupců Ballu nejčastěji recyklovaným nápojovým obalem. V Evropě se jich recykluje 76 procent, v Německu až 99 procent. „Recyklovaný hliník lze použít opakovaně a v podstatě donekonečna s minimálními ztrátami. Jeho zpracování a přetvoření na novou plechovku trvá jen 60 dní,“ uvedl mediální zástupce investora Tomáš Sazima.

„Poptávka po udržitelnějších obalech prudce roste. Je proto nezbytné, abychom pokračovali v investicích, které podpoří růst náš i našich zákazníků. Věřím, že jsme se vydali správným směrem a včas,“ řekla dnes Carey Causeyová, prezidentka Ballu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Věří, že firma najde v regionu kvalifikované pracovníky, navíc blízko klíčových zákazníků.

Plzeňský primátor Pavel Šindelář (ODS) požádal veřejně firmu o to, aby do projektu zapojila co nejvíce místních firem.

Nepřetržitá výroba v Plzni bude vyžívat recyklát z Německa a Francie. V ČR podle Mádra není dodavatel, který by dodal materiál z recyklátu v požadované kvalitě. „Nicméně spolupracujeme s několika subjekty na dalším vývoji, a věřím, že je to otázka asi ne měsíců, ale let,“ řekl.

Podle ředitelky divize investic a zahraničních aktivit CzechInvestu Evy Jungmannové už Ball částečně přesunul do rodícího se evropského vývojového centra v Plzni vývojové aktivity z Británie. Jeho závod v Ejpovicích získal díky agentuře v roce 2019 pobídku na expanzi ve výši téměř 900 milionů korun na nové technologie a na daňové slevě. „Výroba je zajímavá, protože se jedná o stoprocentně recyklovatelné materiály, je to rostoucí a zajímavý trh. A vidíme to jako investici do budoucna. Mají divizi kosmického průmyslu a vývoje, což je pro nás velmi zajímavé,“ uvedla.

Ball vyrábí v Ejpovicích u Plzně stovky milionů nápojových plechovek ročně. Od roku 2020 má o 40 kilometrů dál ve Stříbře výrobu plechovek pro Prazdroj s roční kapacitou přes miliardu kusů konkurenční americká korporace CANPACK, která má centrálu v Polsku.

Korporace Ball s pobočkami ve více než 100 zemích a tradicí od roku 1880 dodává hliníkové obaly pro nápoje, kosmetiku a hygienické produkty, ale také technologie pro letecký a kosmický průmysl a další odvětví průmyslu a služeb, hlavně pro potřeby vlády USA. Po celém světě zaměstnává 24 300 lidí. Všechny firmy skupiny vykázaly v roce 2021 výnosy 13,8 miliardy USD (přes 320 mld. Kč). V ČR má v Ejpovicích a ve Velimi přes 500 lidí.