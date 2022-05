Atommuzeum v Brdech otevře v sobotu novou stálou expozici Energie a civilzace

Výstava ukáže typy energií od využití ohně přes století páry, průmyslovou revoluci, vynález elektřiny, počátky těžby ropy, využití vodních, větrných i solárních elektráren i atomového jádra. Panely se věnují geotermální energii, elektromobilitě, umělé inteligenci i městům budoucnosti. Dotýkají se také aktuálních témat jako jaderná energetika, role fosilních paliv, datová centra a jejich dopady na životní prostředí i důsledků těžby, devastace přírody a ekosystémů. Upozorňuje také na to, že nynější civilizace je první, která nedokáže většinu z toho, co vyrobí, recyklovat nebo znovu použít ve výrobním procesu. Mezi zajímavostmi je například objev přírodního „jaderného reaktoru“ starého dvě miliardy let v lokalitě Oklo v Africe.