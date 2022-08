Divadelníci Formanové nabídnou v Plzni legendární Obludárium i pohádku Aladin

Do zákulisí jejich divadla a inscenací pozve návštěvníky výstava v chodbě besedy, zahradu obsadilo šapitó pro legendární varietní show Obludárium a v hlavním sále se mohou diváci těšit na pohádku Aladin. Vstup na výstavu, která je otevřená do 17. září, je zdarma. Obludárium se otevře poprvé ve středu a nabídne představení v následujících zhruba dvou týdnech. Aladin je na programu 11. září. ČTK to dnes řekl Petr Forman.

Jako předkrm na cestě do divadla si mohou návštěvníci vychutnat výstavu. Nabízí fotografie ze vzniku Obludária a Aladina, kresby, které posbíral a nakreslil výtvarník, scénograf a režisér Matěj Forman na cestě s Aladinem do Brazílie, a také malované kulisy výtvarníka Josefa Sodomky a interaktivní hravé objekty Pavla Macka. „Tady v Plzni jsme se v roce 2010 pokusili vůbec poprvé vytvořit něco na způsob takovéto výstavy. Ta expozice se skládá z různých komponentů, rekvizit a starých dekorací, které kombinujeme podle prostoru a různě je adaptujeme, takže pokaždé vznikne něco jiného a nového. Tady jsme se snažili tu výstavu integrovat, ale spíš mluvíme o našem prorůstání Měšťanskou besedou,“ řekl Sodomka.

Ani po tolika letech Obludárium aktéry nenudí. „Teď už nás hlavně baví to, že se jednou za rok nebo za delší čas všichni sejdeme. Jedna tanečnice kvůli představení v Plzni dokonce přiletěla z Ameriky. Za tu dobu, co Obludárium hrajeme, se těm 15 lidem ze souboru narodilo v jejich rodinách dohromady 31 dětí. To nás na tom baví, že i po té době, kdy každý žijeme své životy a jsme možná už každý někde jinde, tak se k sobě na pár dní vrátíme a užijeme si to. S tímhle představení to tak je a kdo ví, jestli ho ještě někdy dáme znovu dohromady,“ řekl Forman.