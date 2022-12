Klenčí připravuje bytové a řadové domy v kasárnách, snaží se přilákat mladé lidi

Byty by měly přejít do osobního vlastnictví nájemníků. „Budeme si vybírat, kdo je od nás bude kupovat. Chceme slyšet od developera, že obec bude tím, kdo si bude určovat obyvatele bytů. Cílem je to, aby je vlastnili skutečně lidé, kteří je potřebují, a ne někdo, kdo je tam bude spekulativně pronajímat dalším lidem,“ řekl Bozděch. Nutnou podmínkou bude to, aby tam bydleli trvale.