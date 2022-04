Lidem se slavnostně otevřel kostel v Plasích s unikátním románským portálem

Největším unikátem je podle faráře Güntera Ecklbauera po 350 letech odkrytý a opravený románský portál nad vchodem, který je z druhé poloviny 12. století. „Barokní portál byl vestavěný do románského, a tím byl ten románský zachráněn. To je unikát, je jen pár takových kostelů v Evropě, protože jinde většinou při přestavbě starý portál zanikl,“ uvedl. Monumentální románský portál byl podle Zdeňka Chudárka z Národního památkového ústavu zazděný v roce 1666 a znovu objevený až před 16 lety při opravě fasády.

Velký kostel z let 1154 až 1204 je zachován na původním románském půdorysu včetně třetiny zdiva. Barokizován byl v letech 1661 až 1666, kdy se mu dostalo hlavně honosného interiérového vybavení. Je umístěný mezi konventem a Centrem stavitelského dědictví Národního technického muzea. „Je to čistý francouzský import. V cisterciácké architektuře u nás nemá obdoby. Je starší minimálně o 50 let než ostatní románské kostely u nás jako Osek a Velehrad. Jde o krystalicky učebnicovou stavbu,“ uvedl Chudárek. Zakladatelé kláštera si pozvali do Plas architekty i kameníky z Francie.