Největší horské středisko Šumavy na Špičáku zahajuje ve středu letní sezonu

Do její přípravy investovalo zhruba čtyři miliony korun, hlavně do stavby nového trati v bikeparku, rekonstrukce lanové dráhy na vrchol a do nových kol a elektrokol. ČTK to dnes řekl ředitel Ski&Bike Špičák Vladimír Kasík. Každodenní provoz areálu bude do 15. září, poté do konce října o víkendech a svátcích.