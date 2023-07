Plzeň bude v říjnu městem umělé inteligence, zapojí se do akce Dny AI

Cílem akce je představit možnosti využití umělé inteligence v návaznosti na aktuální dění a vývoj této technologie. Program v Plzni připravuje Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň a kdo by se chtěl jakoukoli aktivitou do akce zapojit, může se přihlásit prostřednictvím webu www.dny-ai.cz , řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková.

Dny AI odstartují v Brně a po Plzni a Ostravě se přesunou na závěrečný týden do Prahy, kde vyvrcholí předáváním českých ocenění v umělé inteligence. „Ke Dnům AI se připojujeme poprvé a to, že máme zkušenějším hráčům na české scéně co nabídnout, je důkazem toho, že v Plzni jdeme inovativním a moderním směrem,“ uvedl plzeňský radní pro Smart Cities a podporu podnikání Daniel Kůs (Piráti). Program v Plzni představí AI (artificial intelligence) čili umělou inteligenci napříč obory lidské činnosti. Významná část programu bude věnována praxi a konkrétním příkladům využití umělé inteligence v různých oblastech.