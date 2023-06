Plzeň chce do konce roku 2026 zvýšit počet městských nájemních bytů o 300

Dalších 401 bytů pak rozestaví či alespoň pro ně zajistí projekt, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková. Do rekonstrukcí a výstavby dá město stovky milionů korun. Plzeň teď vlastní přes 2650 bytů. Město má asi 180.000 obyvatel.

„Stavět budeme například na Světovaru, v Křimicích, Červeném Hrádku, Malesicích i jinde. Vedle toho pracujeme na projektech tak, abychom v roce 2026 měli v ruce projektovou dokumentaci pro dalších 401 nových bytových jednotek, případně, aby už u některých probíhala výstavba,“ uvedl náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti). Projekty budou podle něj v různých fázích příprav a může na ně navázat nové vedení po volbách 2026. Nad rámec toho jedná město se soukromými investory o výstavbě asi 1500 nových bytů v nejbližších letech, z nich by část mohla být městských. Dostupné bydlení považuje podle Bosáka radnice za prioritu, stagnující situaci na trhu chce rozhýbat řadou kroků.

Radní Světlana Budková (STAN) uvedla, že budou nové i opravené sloužit obyvatelům města jako součást takzvaného dostupného bydlení, které je určeno hlavně pro nejohroženější skupiny, například seniory, matky samoživitelky, mladé rodiny a lidi s handicapem. „Nejvíce nových bytů vznikne na Světovaru, kde připravujeme stavbu bloku domů se 40 a 34 byty, zejména 1+kk a 2+kk,“ řekla Budková. První blok „A5“ má být podle ní hotov do června 2026, druhý „E“ do prosince 2026. Kromě toho město připravuje bloky A1 až A4, kde se počítá se zahájením výstavby 68 bytů a prodejny do roku 2026. Půjde o byty 1+kk, 2+kk a 3+kk, všechny budou mít parkování.