Plzeň dostavěla další díl cyklostezky. Cesta z Bílé Hory do Zruče je bezpečnější

„Nově vybudovaná část navazuje na cyklistickou stezku do obce Zruč–Senec, která kopíruje silnici druhé třídy. Byť se jedná o poměrně krátký úsek za Bílou Horou, je stěžejní pro bezpečnost cyklistů a pěších, jelikož nemusí využít frekventované silnice. Opačný konec je navázán na účelovou komunikaci – lesní cestu, která vede v prodloužení ulice Zručská cesta,“ popsal Bosák.

Na nevhodné ukončení stezky od Zruče-Sence si cyklisté často stěžovali. Město proto hledalo řešení, jak na už postavenou cyklostezku navázat. Nový úsek je součástí jedné z cyklovýpadovek, tedy páteřních cyklistických komunikací využívaných nejen pro rekreační jízdu, ale také pro běžnou dojížďku do práce či do školy. I proto nechalo město na nové cyklostezce vybudovat veřejné osvětlení, které navazuje na předchozí část podél bělohorské ulice Zručská cesta. Přibylo devět šestimetrových stožárů s úspornými LED svítidly svítícími jen do spodního poloprostoru.