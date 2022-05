Plzeň má připravenou stavbu městského archivu za necelých 400 milionů

Do archivu by se přesunuly všechny městské archiválie, které jsou dosud na různých místech, kde nejsou vhodné podmínky. Město se bude snažit získat dotace, ale bude to těžké, protože zatím žádný dotační program tohoto typu neexistuje. „Stav současného městské oblastního archivu není zcela vyhovující, je v několika budovách, které jsou historického charakteru, takže úplně neprospívají uloženým archiváliím. Je to určitě věc, která by se měla v příštím volebním období řešit,“ uvedl primátor Pavel Šindelář (ODS).