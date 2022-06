Plzeň podesáté udělí své umělecké ceny pro umělce, události i mecenáše

Do takzvané síně slávy vstoupí šestašedesátiletý akademický malíř Mištera, který obdrží Uměleckou cenu za celoživotní dílo. Mištera na ZČU v roce 2004 založil Ústav umění a designu, který roku 2013 dovedl k transformaci v uměleckou fakultu, nyní Fakultu designu a umění Ladislava Sutnara. Do letošního roku byl prvním děkanem fakulty. Podařilo se mu vybudovat pracoviště, kde nyní ve 20 ateliérech studuje přes 600 lidí a působí zde renomovaní umělci. Zasloužil se také o návrat světově uznávaného zakladatele moderního designu Ladislava Sutnara do rodné Plzně a v roce 2005 založil mezinárodní letní školu umění ArtCamp, kterou prošlo přes 4000 účastníků a lektorů z celého světa. Mištera je také autorem výtvarných děl, například pomníku Ruka v Borském parku.

I cena za mimořádný umělecký počin pro umělce do 30 let míří do muzikálového souboru Tylova divadla. Dostane ji Charlotte Režná za herecké ztvárnění i pěvecký výkon v roli Lízy Doolittlové v muzikálu My Fair Lady.