Nejlepší plzeňskou novostavbou za uplynulé čtyři roky je bytový dům na Roudné

Soutěž je pojmenovaná po významném západočeském architektovi 20. století. Odborná porota vybírala z 15 nominovaných novostaveb postavených v Plzni mezi lety 2018 až 2021. Udělila také dvě mimořádná ocenění, a to ateliéru Project studio 8 za školní družinu v Plzni - Újezdě a za Palubu Hamburk, což je řešení prostoru u bočního vchodu hlavního vlakového nádraží a vedle autobusového terminálu.

„Bylo mi potěšením přijmout od nezávislé odborné poroty návrh na ocenění právě této stavby. Ze všech nominovaných realizací se mimoplzeňští architekti shodli na udělení ceny bytovému domu Otýlie Beníškové číslo 20, novostavbě, která v historické proluce na Roudné elegantně uzavírá blok domů a přirozeně se zapojuje do života města,“ řekl primátor Pavel Šindelář (ODS). Zábran se stal vítězem soutěže už podruhé. Ve čtvrtém ročníku za nejlepší stavby let 2014 až 2017 získal ocenění rovněž za návrh bytového domu, a to objektu ve Sladové ulici v areálu Světovar ve čtvrti Slovany.