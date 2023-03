Plzeň podruhé otevře městské sádky pro velikonoční prodej ryb

Od 10:00 do 17:00 v nabídce kapři, líni, amuři i několik štik a sumců. Od 13. dubna pak na novou tradici naváže každý čtvrtek od 14:00 do 16:00 až do konce října pravidelný prodej čerstvých ryb. ČTK to dnes řekl vedoucí úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství městské organizace Správa veřejného statku města Plzně Richard Havelka. Ceny velikonočních ryb budou o něco vyšší než loni.

"Velikonoce jsou největší křesťanské svátky. Pro naše předky bývaly důležitější než Vánoce. Lidé si nechávali požehnat rašící větvičky stromů či první jarní květy, ale třeba i chléb. Letošní velikonoční prodej ryb nám posvětí při jeho začátku ve středu 5. dubna farář Tomáš Kadlec z nedaleké farnosti Dýšina, řekl Havelka. Za kilogram kapra či amura lidé zaplatí 120 korun, o deset korun víc než loni. Za lína zaplatí 150, za sumce nebo za štiku 280 korun za kilogram. Na místě si mohou zájemci nechat rybu vykuchat i zbavit šupin a ploutví.

„Pro rybu na vánoční stůl si každý rok na městské sádky dojde několik set lidí. Ryba je neodmyslitelně spjata s předvelikonočním půstem stejně jako s vyvrcholením adventu o jeho posledním postním, tedy Štědrém, dni. Je to tradice, kterou se snažíme vzkřísit i prodejem ryb na našich městských sádkách,“ řekl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).

Tradice prodeje velikonočních ryby ve městě vymizela v 70. letech minulého století. Podle křesťanských tradic by mělo být na stole do Bílé soboty postní jídlo, nejčastěji to bývala ryba uvedl vedoucí vodního hospodářství a rybářství Správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar..