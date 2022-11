Plzeň podruhé vyslala odchovaného zubra do volné přírody v Ázerbájdžánu

Samice zubra Onica byla vybrána jako druhý zubr z plzeňského chovu, aby podpořila divoce žijící stádo. „V roce 2019 odjela první zvířata z evropských zoo, včetně našeho samce Onyho do Zoo Tierpark Berlín. Tam si na sebe zvířata několik měsíců zvykala, aby pak společně odletěla do Ázerbájdžánu,“ uvedla Palacká. Zvířata cestovala nejdříve do aklimatizační obory v národní rezervaci Šachdag na jižním úpatí Velkého Kavkazu. O rok později byla vypuštěna do volné přírody. Kromě Plzně tehdy jedno zvíře vyslala i pražská zoo.